Кременчужани Probass i Hardi разом з Аlyona Аlyona презентували кліп та збирають 3 мільйони на швидкі

Вчора, 21:01 Переглядів: 279

Разом з UNITED24 оголосили збір на карету швидкої допомоги, а це близько 3.200.000 гривень

Кременчужани Probass i Hardi разом з Аlyona Аlyona презентували кліп Роздам сповна. Цим треком вони звертають увагу про необхідність придбання автомобілів швидкої допомоги.

— Ми вистояли та переможемо, бо роздаємо сповна нашим ворогам та ніколи не схилимось. Буде перемога, українська музика звучатиме світом, наша культура ще довго буде міжнародним трендом, але для цього нам ще треба багато працювати та допомагати. Щоденно на фронт відправляється сотні автомобілів які допомагають ЗСУ. Їх привозять та негайно ремонтують, фарбують і відправляють на допомогу. Саме у такій атмосфері була відзнята нова відеоробота « Роздам Сповна » на одному з СТО де готують автомобілі. Режисер відео Андрій Брунов відзняв динамічне та яскраве відео для привернення уваги до великого збору! — йдеться у повідомленні.

Разом з UNITED24 вони оголосили збір на карету швидкої допомоги, а це близько 3 200 000 гривень та прохають підтримати донатом

🎯 Ціль: ₴3 200 000

🔗Посилання на банку

💳Номер картки банки 5375 4112 0343 5123

Завдяки внескам через UNITED24 вже придбали 133 автівки швидкої допомоги, але потреба вимірюється сотнями машин.