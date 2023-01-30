Кременчужани Probass i Hardi разом з Аlyona Аlyona презентували кліп та збирають 3 мільйони на швидкі

Кременчужани Probass i Hardi разом з Аlyona Аlyona презентували кліп Роздам сповна. Цим треком вони звертають увагу про необхідність придбання автомобілів швидкої допомоги.
Разом з UNITED24 вони оголосили збір на карету швидкої допомоги, а це близько 3 200 000 гривень та прохають підтримати донатом
🎯 Ціль: ₴3 200 000
🔗Посилання на банку
💳Номер картки банки 5375 4112 0343 5123
Завдяки внескам через UNITED24 вже придбали 133 автівки швидкої допомоги, але потреба вимірюється сотнями машин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер