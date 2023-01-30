Вперше у Кременчуці відбувся жіночий фестиваль з футболу

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 59

Цими вихідними, а саме 28 січня, вперше у Кременчуці відбувся жіночий фестиваль з футболу. Участь взяли дитячі та дорослі команди з Кременчука та Кам’яних Потоків. Перший жіночий фестиваль футболу у нашому місті пройшов в рамках Jaguar Christmas Festival.

Впевнену перемогу здобули обидві команди з Кам’яних Потоків, а команди з Кременчука мали змогу підвищити свої навички за рахунок сильних суперниць.