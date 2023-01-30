У Кременчуцькій бібліотеці презентували книгу «Історія бібліотечної справи Кременчука»

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У Кременчуцькій бібліотеці відбулася презентація книги «Історія бібліотечної справи Кременчука», над якою працювали 5 років.

— На святкуванні 45-річчя від дня заснування двох систем централізованих бібліотек для дітей та дорослих у мене виникла ідея. Оскільки наша центральна бібліотека була методичною для 125 бібліотек інших міст, постало питання: де ж ті інші 125 бібліотек. Тоді я вирішила, що потрібно написати не тільки про себе, а ще й про наших колег. Багато директорів, які зараз присутні у залі вийшли з цієї бібліотеки, вони працювали тут, а потім знайшли себе в інших бібліотеках і у нас склалася така книга, — розповіла директор Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак.



Книга складається із декількох розділів. А саме про бібліотеки які працювали до відкриття, як саме з'явилася ідея відкрити Кременчуцьку міську публічну бібліотеку, як її відкривали знають всі, але є «багато білих плям», де було невідомо як відбувалася робота бібліотеки. Тому спочатку писалося зі слів людей, але під час великого карантину були відкриті джерела, цифровані місцеві газети 20-х, 30-х і 40-х років, з них бралася основна інформація, а потім звернулися до бібліотек міста, Кременчуцького університету, медичного коледжу та педагогічного училища. Дуже багато людей відгукнулося на прохання і надали дуже цікавий та гарний матеріал. Після чого три роки складався матеріал, писався по одному реченню, по два слова, шукалися якісь спогади та фото.

— Але дякувати Богу в нас є інтернет і можна щось знайти. Дуже велика вдячність усім хто допоміг у цій великій праці, нашим колегам із міста Харкова, Дніпра, Одеси, Києва, особлива подяка полтавчанам, які надсилали все по нашому проханню і взагалі писати історію дуже важко, тому що немає спогадів, немає вже багато людей, які працювали, але сталося — як сталося — книга є. Дуже гарно те, що були люди, які почали це все писати. Все починалося з чотирьох сторінок і виросло у велику історію, вони її писали, ми пишемо і будемо далі продовжувати писати, але вже нову історію, нової бібліотеки тому, що ми повернулися до історичної назви, змінили структуру бібліотеки і я думаю що далі ми будемо писати, — зазначила Тетяна Майдак.



До речі, до 1941 року в Кременчуці був бібліотечний технікум, але нічого крім декількох спогадів, одного фото та двох сканів з газети про нього немає.