Якщо підприємство має мобілізаційне завдання, то може забронювати до половини своїх працівників

У Кременчуцькій РВА розповіли про нещодавно затверджений новий порядок бронювання військовозобов’язаних в Україні
Кабмін 27 січня ухвалив постанову №76, якою затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко.
Він додав, що право на бронювання до 50% від кількості військовозобов'язаних працівників, мають підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
В постанові уряду передбачено, що визначення підприємств критично важливими для зазначених цілей здійснюватимуть центральні органи влади та обласні адміністрації.
Щоб підприємство було визнано критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з 7 критеріїв:
Для підприємств ПЕК, державних та комунальних закладів охорони здоров’я, культури, освіти та науки, фізичної культури та спорту, соціального захисту, а також телебачення з інформаційним мовленням достатньо відповідності лише по двом критеріям із вищеназваних.
Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер