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Кременчук

Якщо підприємство має мобілізаційне завдання, то може забронювати до половини своїх працівників

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1

 

У Кременчуцькій РВА розповіли про нещодавно затверджений новий порядок бронювання військовозобов’язаних в Україні

Кабмін 27 січня ухвалив постанову №76, якою затверджено новий Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко.

— Постанова нова — будемо відпрацьовувати. Якщо підприємство має мобілізаційне завдання, то може звертатися до органу, який видав мобілізаційне завдання і бронювати до половини своїх працівників, — зазначив Артем Даценко.

Він додав, що право на бронювання до 50% від кількості військовозобов'язаних працівників, мають підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційні завдання, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ та які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

В постанові уряду передбачено, що визначення підприємств критично важливими для зазначених цілей здійснюватимуть центральні органи влади та обласні адміністрації.

Щоб підприємство було визнано критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з 7 критеріїв:

  • загальна сума податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (крім митних) перевищує еквівалент 1,5 млн євро;
  • сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) перевищує 32 млн євро;
  • стратегічне значення для економіки й безпеки держави, відповідно до постанови уряду №83 від 4 травня 2015 року;
  • важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії визначаються центральними органами влади чи ОВА);
  • відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;
  • розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників по підприємству за останній календарний квартал — не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період;
  • підприємство є резидентом спеціального податкового режиму «Дія City».

Для підприємств ПЕК, державних та комунальних закладів охорони здоров’я, культури, освіти та науки, фізичної культури та спорту, соціального захисту, а також телебачення з інформаційним мовленням достатньо відповідності лише по двом критеріям із вищеназваних.

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік.

— Відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані рішенням Мінекономіки до набрання чинності цією постановою, діють протягом строку, на який вони надані, — пояснив Артем Даценко.
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних: хто зможе забронювати 50% працівників
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА відстрочка призов мобілізація
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