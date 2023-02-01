Кременчуцька РВА не дозволила відключити підприємство від електроенергії та залишила з компослугами 25 тисяч абонентів

Вчора комісія з питань погодження відключення від електроенергії певних категорій споживачів не погодила відключення підприємства від постачання електроенергії за борги
Одне із підприємств Кременчука, яке наразі не працює та, відповідно, не отримує прибутку, заборгувало за електроенергію близько 1 млн грн. Постачальник електроенергії з Дніпра звернувся до Кременчуцької районної військової адміністрації за погодженням щодо відключення цього підприємства від електроенергії.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко.
Він не назвав підприємства, але зауважив, що керівництво Кременчуцької РВА під час прийняття рішень керується не економічним прагматизмом, а обґрунтовано приймає рішення на користь Україні та її громадян.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер