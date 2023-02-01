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Кременчуцька РВА не дозволила відключити підприємство від електроенергії та залишила з компослугами 25 тисяч абонентів

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 572

 

Вчора комісія з питань погодження відключення від електроенергії певних категорій споживачів не погодила відключення підприємства від постачання електроенергії за борги

Одне із підприємств Кременчука, яке наразі не працює та, відповідно, не отримує прибутку, заборгувало за електроенергію близько 1 млн грн. Постачальник електроенергії з Дніпра звернувся до Кременчуцької районної військової адміністрації за погодженням щодо відключення цього підприємства від електроенергії.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцького РВА Артем Даценко.

— Вчора відбулося засідання комісії з питань погодження відключення від електроенергії певних категорій споживачів. Відповідно до наказу №148 Міненергетики від 13 квітня 2022 року, відключати деякі підприємства та установи за борги під час воєнного стану можна лише за погодженням відповідної районної адміністрації. Ми прийняли виважене рішення не надавати такої згоди. Як з’ясувалося, підприємство опосередковано надає комунальні послуги 25 тисячам абонентів Кременчука. Інакше постраждали б люди, — пояснив Артем Даценко.

Він не назвав підприємства, але зауважив, що керівництво Кременчуцької РВА під час прийняття рішень керується не економічним прагматизмом, а обґрунтовано приймає рішення на користь Україні та її громадян.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Комунальні послуги відключення електроенергії
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