Жителів Полтавської області продовжують ошкувати псевдобанкіри

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 261

На Полтавщині телефонні шахраї ошукують місцевих жителів. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Вчора, 1 лютого, 54-річній мешканці Полтави зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку і під приводом надання банківських послуг, зняла з картки жінки 18 тисяч гривень.

Цього ж дня до поліції звернулася ще одна 44-річна місцева мешканка, яка повідомила, що псевдобанкіри зняли з її картки 6 тисяч гривень.

За такою ж схемою шахраї ошукали 42-річну полтавку. З банківського рахунку жінки зловмисники вкрали 18 тисяч гривень.

Також, шахраї ошукали 62-річного жителя Кременчуцького району на суму понад 39 тисяч гривень.

За усіма фактами шахрайських дій поліція Полтавщини розпочала кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення злочинців та притягнення їх до юридичної відповідальності.