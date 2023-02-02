До Кременчука починають злітатися сови

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 370

У Кременчуці, на Раківці, розпочинається щорічний «зліт сов». Кілька птахів ми сьогодні побачили у дитячих садках — вони сидять високо на деревах та дрімають.

Таку картину мешканці мікрорайону бачать щороку у лютому, а ближче до весни їх кількість може сягати кількох десятків.

У садочку №59 «Кременчуцький ТелеграфЪ» помітив двох сов, у сусідньому садку №3 — трьох. Щоправда, працівники кажуть, раніше сови жили на інших деревах, а нині їх спиляли.