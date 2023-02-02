До Кременчука починають злітатися сови

У Кременчуці, на Раківці, розпочинається щорічний «зліт сов». Кілька птахів ми сьогодні побачили у дитячих садках — вони сидять високо на деревах та дрімають.
Таку картину мешканці мікрорайону бачать щороку у лютому, а ближче до весни їх кількість може сягати кількох десятків.
У садочку №59 «Кременчуцький ТелеграфЪ» помітив двох сов, у сусідньому садку №3 — трьох. Щоправда, працівники кажуть, раніше сови жили на інших деревах, а нині їх спиляли.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер