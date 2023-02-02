У Полтавському районі згоріли два автомобіля

Сьогодні вночі, 2 лютого, у селі Степне, Коломацької громади Полтавського району загорілися 2 автомобілі. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
У гаражі 54-річного місцевого мешканця, сталася пожежа в автомобілі ВАЗ-2106. Після займання полум’я перекинулось на автомобіль Daewoo Lanos, який стояв поруч. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Пожежу загасили рятувальники.
Обставини та причини пожежі встановлює поліція.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер