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Знятись з обліку ВПО відтепер можна й на порталі «Дія»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 161

 

У застосунку такою послугою раніше скористалися 85 тисяч внутрішніх переселенців

На порталі «Дія» доступна автоматична послуга для внутрішньо переміщених осіб – «скасування статусу ВПО». Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Нині в Україні налічується майже 5 мільйонів ВПО. Дедалі більше українців повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл.

Після повернення їм необхідно знятись з обліку ВПО. Раніше вимушені переселенці, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку. Цим скористалися понад 85 тис. українців.

Відтепер знятись з обліку ВПО можна і на порталі. Послуга працює повністю автоматично, заявки обробляються онлайн. Тобто, не потрібно стояти в чергах і збирати довідки.

Більше не доведеться повторно ходити до держустанов у разі помилки в заяві та декілька днів чекати на рішення чиновника.

Щоб скористатися цією послугою на порталі «Дія», потрібно:

  1. Авторизуватися.
  2. Обрати послугу «Скасування статусу ВПО».
  3. Заповнити необхідні дані.
  4. Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

Нагадаємо, раніше, щоб знятись з обліку ВПО, необхідно було йти до органів соціального захисту населення за адресою прописки або до ЦНАПу, готувати паперові документи та протягом трьох днів чекати на рішення. Наразі кожна внутрішньо переміщена особа обирає самостійно, як отримати послугу – онлайн чи офлайн.

Раніше ми писали, що на порталі «Дія» є можливість отримати грантову підтримку для бувалих підприємців і початківців за програмою єРобота.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: zahid.espreso.tv
Теги: Дія ВПО перселенці портал Дія довідка облік дистанційно онлайн алгоритм
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