У Кременчуці автомобіль збив пішоходку

Вчора, 1 лютого, близько 17.40, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. Про це повідомили на поліції Полтавщини.
Автомобіль Toyota, яким керувала 20-річна кременчужанка наїхала на місцеву 58-річну пішоходку, яка вийшла на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували.
За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі Кременчуцького райуправління встановлюють всі причини та обставини ДТП.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер