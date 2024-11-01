У Мачухівській громаді мінітрактор з'їхав у кювет — водій загинув

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 99

Водій не впорався з керуванням

У ніч на 31 жовтня в селі Плоске Мачухівської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 44-річний водій мінітрактора FORTE, житель Харківської області. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, чоловік не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, і трактор перекинувся. Від отриманих травм водій загинув на місці.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Наразі слідчі, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, що у Гадячі Mercedes Benz влетів у комбайн — водійку авто госпіталізували.