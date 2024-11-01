У Кременчуці працівників соціальної сфери привітали з професійним святом

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 151

Міський голова подякував соціальним працівникам та запевнив їх, що жодних скорочень в соціальній сфері міста не буде

Сьогодні, 1-го листопада, напередодні Дня працівника соціальної сфери України, міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова провели урочисте зібрання з колективами соціальних установ громади.

Звертаючись до соціальних працівників міста, Віталій Малецький підкреслив, що вони володіють мистецтвом «налагоджувати зв’язки, виявляти милосердя та творити добро», попри важкі життєві обставини та проблеми, з якими сьогодні стикається кожна українська родина.

Він згадав про те, як соціальні працівники приймали вимушених переселенців та забезпечувати їм побут та соціальну підтримку, і зараз «роблять все для того, щоб Кременчук став для них новим домом».

Міський голова також згадав про роботу з ветеранами, ветеранські хаби та підкреслив, що соціальна робота є нелегкою справою, особливо в теперішніх умовах.

— Інколи вона приводить до вигорання на робочому місці, до погіршення ментального здоров’я, але її хтось має робити. І колективи соціальної сфери Кременчука виконують свою роботу на високому рівні, відповідаючи викликам часу, — зазначив Віталій Малецький.

Він також пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.

— Ми сьогодні знайшли можливість і найближчим часом приймемо рішення — кожен працівник вашої системи отримає по тисячі гривень премії чистими на руки до Дня працівника соціальної сфери. Це невелика підтримка, але це те, що ми можемо й повинні зробити. Ми маємо зняти з тих, хто неефективно використовує кошти, та перенаправимо їх в соціальну сферу. Це буде така певна соціальна інвестиція. Я думаю, що через два тижні ви вже отримаєте ці кошти на картки, — заявив міський голова.

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Віталій Малецький запевнив, що в соціальній сфері міста не буде жодних скорочень.

— Всі соціальні працівники будуть з роботою. Акцент в наступному році на соціальну підтримку наших ветеранів й ветеранок. Ми з вами повинні бути їм віддячити й повинні їх підтримувати… Акцент також буде на ВПО. Ми маємо здати на початку року гуртожиток, який зараз посилено ремонтується на вулиці Троїцькій, — зазначив він.

З нагоди професійного свята кращих працівників соціальної сфери Кременчука нагородили подяками та грамотами від міської влади та профспілкового комітету працівників бюджетних установ міста.

Наприкінці урочистостей на зустрічі виступив творчий колектив міського палацу культури «Задзеркалля».