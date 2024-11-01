У Кременчуці працівників соціальної сфери привітали з професійним святом

Міський голова подякував соціальним працівникам та запевнив їх, що жодних скорочень в соціальній сфері міста не буде
Сьогодні, 1-го листопада, напередодні Дня працівника соціальної сфери України, міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова провели урочисте зібрання з колективами соціальних установ громади.
Звертаючись до соціальних працівників міста, Віталій Малецький підкреслив, що вони володіють мистецтвом «налагоджувати зв’язки, виявляти милосердя та творити добро», попри важкі життєві обставини та проблеми, з якими сьогодні стикається кожна українська родина.
Він згадав про те, як соціальні працівники приймали вимушених переселенців та забезпечувати їм побут та соціальну підтримку, і зараз «роблять все для того, щоб Кременчук став для них новим домом».
Міський голова також згадав про роботу з ветеранами, ветеранські хаби та підкреслив, що соціальна робота є нелегкою справою, особливо в теперішніх умовах.
Він також пообіцяв виплатити усім працівникам соціальної сфери міста по 1000 грн премії з нагоди їх професійного свята.
«Тисяча від Малецького»: мер Кременчука пообіцяв преміювати усіх працівників соціальної сфери
Віталій Малецький запевнив, що в соціальній сфері міста не буде жодних скорочень.
З нагоди професійного свята кращих працівників соціальної сфери Кременчука нагородили подяками та грамотами від міської влади та профспілкового комітету працівників бюджетних установ міста.
Наприкінці урочистостей на зустрічі виступив творчий колектив міського палацу культури «Задзеркалля».
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