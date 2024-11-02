У кременчуківця поліція знайшла 24 закладки з марихуаною

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 216

Чоловікові загрожує ув'язнення терміном від чотирьох до восьми років

У Кременчуці правоохоронці виявили у місцевого мешканця закладки з наркотиками. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, під час патрулювання в одному із районів міста патрульні зупинили двох молодиків, у одного з яких під час поверхневого огляду і знайшли 24 згортки із марихуаною. Наркотики поліцейські вилучили та відправили на експертизу. Слідчі ж з’ясовують, де кременчуківець їх взяв та з якою метою мав при собі.

Кримінальне провадження порушили за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів.

Чоловікові може загрожувати ув'язнення терміном від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція затримала 37-річного місцевого мешканця за підозрою у торгівлі наркотиками.