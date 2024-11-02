Уночі на Полтавщині протиповітряна оборона збивала російські дрони

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 363

За попередніми даними, в області є пошкодження житлових будинків

Цієї ночі на Полтавщині сили протиповітряної оборони вкотре відбили атаку російських безпілотників. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

За даними військових, дронова атака на Україну почалася 1 листопада близько 19.00. Армія РФ випустила 71 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ — РФ.

Станом на 11.00 у Повітряних силах підтверджують збиття 39 безпілотників у Полтавській, Кіровоградській, Київській та Сумській областях.

21 БПЛА були локаційно втрачені, ще 5 — повернулись у Росію.

Повітряна тривога в області розпочалася учора о 23.33 і тривала до 03.51. Згодом про небезпеку з повітря в області сповістили о 07.52. Тривога на Полтавщині продовжується й зараз.

Також у Повітряних силах підтверджують інформацію про пошкодження житлових будинків у Полтавській області внаслідок падіння уламків збитих безпілотників. Водночас офіційної інформації від влади області про це наразі немає.

Нагадаємо, у Полтаві 31 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Надзвичайники загасили пожежі та врятували 2-х постраждалих. Загалом від ДСНС було залучено понад 50 надзвичайників та 14 одиниць техніки. На місці також працювали поліціянти та СБУвці, які документували наслідки чергового воєнного злочину РФ, передбаченого ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України. У Полтаві розгорнули ургентні «Пункти незламності». Пошкоджень зазнали 24 будинки, 250 громадян звернулися до управління соцзахисту за допомогою.