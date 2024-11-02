У Миргороді в аварії загинув пішохід — поліція

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Сьогодні, 2 листопада, близько 08.30 у Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 22-річний водій автомобіля Renault Laguna збив 56-річного пішохода, коли той переходив дорогу поза пішохідним переходом. У пресслужбі поліції зазначають, що на місце події відразу прибули медики та правоохоронці. Але попри зусилля лікарів від отриманих травм пішохід помер на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини та причини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями поблизу Полтави автомобіль збив жінку на смерть.