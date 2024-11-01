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Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали чоловіка за розповсюдження наркотиків

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 124

 Йому загрожує 10 років за ґратами

Поліція затримала 37-річного жителя Кременчука за підозрою у торгівлі наркотичними речовинами, повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Оперативники та слідчі виявили та припинили діяльність підозрюваного, який збував наркотичні речовини у місті та районі.

Під час обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці вилучили наркотики та інші речові докази, що підтверджують його причетність до незаконної діяльності. Вилучене направили на експертизу.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького райуправління поліції, зазначив, що чоловіку висунули підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, троє кременчужан попалися із наркотиками патрульним під час нічного чергування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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