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Надзвичайні новини

Троє кременчужан попалися із наркотиками патрульним під час нічного чергування

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 151

 

Двоє з трьох не заперечували, що придбали наркотики для власного вживання

Протягом нічної зміни під час чергування кременчуцькі патрульні виявили у трьох громадян наркотичні речовини. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, близько 18.00 на вулиці Українській патрульні під час поверхневого огляду знайшли у 25-річного чоловіка zip-пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Той не заперечував, що має при собі наркотики, та пояснив, що придбав їх для власного вживання.

 

Близько 23.00 патрульні виїхали на виклик щодо порушення тиші в одній із квартир будинку на вулиці Полковника Гегечкорі. Там у 34-річного чоловіка правоохоронці знайшли паперовий згорток із зеленою речовиною. Громадянин теж повідомив, що придбав наркотики для себе.

 

Також сьогодні, близько 6.00, патрульні виїхали на виклик про хуліганство на вулиці Сумській. Під час перевірки підозрілого чоловіка, інспектори знайшли у нього zip-пакет із наркотичними речовинами.

В усіх випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшої кваліфікації справ.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці затримали чоловіка, який намагався позбутися пакетів з наркотиками.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики Кременчук патрульна поліція
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