Підполковник Олександр Мазницький офіційно став начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 620

Сьогодні, 1-го листопада, стало відомо, що нещодавно призначений наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ начальником Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Мазницький прийняв справи та посаду.

Цим завершився процес їх передачі від колишнього начальника Кременчуцького РТЦК полковника Мирослава Волкова. Він підтвердив «Кременчуцькому Телеграфу» завершення передачі посади.

Отже, відтепер підполковник Олександр Мазницький офіційно став начальником Кременчуцького РТЦК та СП.

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Нагадаємо, наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ від 8 жовтня полковника Мирослава Волкова було звільнено з посади начальника Кременчуцького РТЦК та СП та переведено до підрозділу резерву однієї з військових частин. Іншим наказом Командувача СВ ЗСУ від 10 жовтня підполковника Олександра Мазницького було призначено на посаду начальника Кременчуцького РТЦК та СП. До цього він очолював Другий відділ Кременчуцького РТЦК у місті Глобине.

Відомо, що підполковник Олександр Мазницький народився у 1974 році. Закінчив Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище у 1995 році. У Збройних Силах України служив з 1991 року по 2006 рік, а потім повернувся на військову службу у 2015 році. Є учасником бойових дій.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Раніше ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

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«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України.