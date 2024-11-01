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Спорт

Кременчуцькі-футболісти ветерани знову стали чемпіонами України

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 144

 

Вдесяте команда ФК «Пирятин-Полтавщина» здобуває золоті медалі чемпіонату України у рамках ДФСТ «Колос» серед ветеранів

Цього року фінальний турнір відбувся у Берегове на Закарпатті. У складі команди постійно грають та здобувають нагороди відомі кременчуцькі футболісти — Павло Паюров, Сергій Лупинос, Ігор Гуменюк, Ігор Шабанов, Володимир Хлань. Разом з пирятинцями Сергієм Бихом, Зазою Манія, Сергієм Симоненком з Гребінки та киянином Юрієм Яковенко.

То були змагання з футзалу у категорії 50+. «Пирятин-Полтавщина» зіграла внічию з «Чорнобаєм», перемогла «Катеринопіль» — 3:0 та «Полтаву» — 2:1.

Крім медалей та Кубка за перше місце індивідуальну нагороду здобув кременчужанин Сергій Лупинос. Його визнали кращим гравцем чемпіонату.

На лаві запасних — Ігор Гуменюк та Сергій Лупинос
На лаві запасних — Ігор Гуменюк та Сергій Лупинос

Нинішнього року товариство «Колос» вперше організувало турнір з футболу  і для категорії 60+ (матчі відбувалися у форматі 7+1). 

Змагання викликали неабиякий інтерес — до участі заявилися 28 команд. Лідерські позиції продемонструвала збірна Полтавської області, яка була переважно кременчуцько-полтавською. Вона й стала чемпіоном. У складі переможців грали представники  Кременчука Павло Паюров, Володимир Коновальчук, Анатолій Матяш, Ігор Мартиненко, Віктор Куванніков, Олександр Самара.

Команда «Пирятин-Полтавщина» існує вже не один десяток років. Її створив та опікується Сергій Плетінь, на своєму рахунку вона має багато перемог у ветеранських турнірах. Так,  пирятинсько-кременчуцький  колектив, а його  так можна назвати з повним правом, адже там постійно грають вже названі футболісти, вигравала й інші внутрішні, та навіть міжнародні змагання. Так, колектив здобував Кубок Лобановського серед ветеранів.

 

У 2015 році команда взяла участь у Всесвітніх Іграх Майстрів, які проходили у Франції. Вони відбуваються раз на чотири роки. Французька спроба виявилася вдалою — в турнірі ветеранів-футболістів 45+ «Пирятин-Полтавщина» святкувала перше місце. Найбільш пам’ятними  тоді були перемоги над бразильцями — 2:0 та господарями, французами — 2:1.

Через чотири роки ця команда їде на наступні Ігри Майстрів. Тепер вони проводилися в Італії, в Турині. І знову — «золоті» медалі виграють українці. Тріумфатором стає «Пирятин-Полтавщина», а незабутньою стала перемога над італійцями — 4:0.

Наступні «Ігри Майстрів» приймали Хельсінкі. Але до Фінляндії наша команда  не поїхала, оскільки в Україні вже тривала війна…

— В одну команду нас обєднала велика любов до футболу, бажання продовжити спортивне життя, представляти Полтавщину, себе у ветеранських турнірах, бажання спілкуватися, вести активний спосіб життя. Ну й, погодьтеся, це гарний приклад молодому поколінню. В тім числі, нашим дітям та онукам, — каже Сергій Плетінь. — У нас, як бачите, все вийшло. І виходить.

Цьогорічні виступи ветеранської команди підтримала Пирятинська міська рада, підприємці Павло Ралець, Заза Манія, який одночасно є й діючим гравцем колективу.


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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: із власних сторінок у ФБ
Теги: футзал Пирятин
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