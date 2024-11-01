Завтра поблизу Соснівки у першій половині дня перекриють рух для автотранспорту: буде благодійний забіг

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 149

Завтра, 2 листопада, на дорозі поблизу Соснівки під Кременчуком із 8.00 до 13.00 перекриють рух для автотранспорту у зв'язку із проведенням благодійного забігу. Рішення про це було ухвалене 24 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Рух обмежать на ділянці з вул. Занасипський Шлях поблизу АГНКС УкрАвтоГаз по автомобільному шляху Т1711 через с. Соснівку до перехрестя з міжнародним шляхом М22, а також у зворотному напрямку.

Skoda Напівмарафон «Разом до Перемоги» є благодійним. За словами організаторів, усі кошти вони передадуть на потреби Збройних сил України. Деталі про реєстрацію та умови участі доступні на сайті: steelrunners.com.ua.