Завтра поблизу Соснівки у першій половині дня перекриють рух для автотранспорту: буде благодійний забіг

Завтра, 2 листопада, на дорозі поблизу Соснівки під Кременчуком із 8.00 до 13.00 перекриють рух для автотранспорту у зв'язку із проведенням благодійного забігу. Рішення про це було ухвалене 24 жовтня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Рух обмежать на ділянці з вул. Занасипський Шлях поблизу АГНКС УкрАвтоГаз по автомобільному шляху Т1711 через с. Соснівку до перехрестя з міжнародним шляхом М22, а також у зворотному напрямку.
Skoda Напівмарафон «Разом до Перемоги» є благодійним. За словами організаторів, усі кошти вони передадуть на потреби Збройних сил України. Деталі про реєстрацію та умови участі доступні на сайті: steelrunners.com.ua.
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