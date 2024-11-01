На Полтавщині очікується сильний вітер — гідрометцентр

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2 листопада у Полтавській області синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.