На Полтавщині очікується сильний вітер — гідрометцентр

2 листопада у Полтавській області синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
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