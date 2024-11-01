«Це велика проблема», — мер про запуск опалення у Кременчуці

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 497 Коментарів: 1

1 листопада у Кременчуці почали вмикати опалення у закладах освіти й у будинках жителів міста. Однак чекати на опалення найближчим часом варто не усім кременчужанам.

— Це велика проблема. І ця велика проблема називається «Полтаватеплоенерго», — сказав мер Кременчука Віталій Малецький журналістам. — В зоні відповідальності Полтаватеплоенерго поки що тепла немає. Ми робимо все для того, щоб подача теплоносія на лівому березі почалася.

За повідомленням від КП «Теплоенерго», на правому березі майже всі котельні вже запущені, тепло в зоні відповідальності їхній на лівому березі теж подається. Соціальні заклади, школи приймають тепло, великих проблем немає, поривів теж немає.

— Прошу керівників заходів, будь ласка, зверніть увагу на ваші об'єкти, на те, що треба буде сьогодні, завтра теж, і післязавтра попрацювати, для того, щоб прийняти теплоносій, відрегулювати систему, і щоб місто дійсно було і в соціальній сфері з теплом. У житловому секторі, теж якщо будуть вдома проблеми якісь, понеділок-вівторок уже беріть і дзвоніть 1563, повідомляйте про ці проблеми, для того, щоб ми швидко все це усували.

Нагадаємо, що у можновладців Кременчука наразі немає відповіді, коли завершаться ремонтні роботи тепломережі на вулиці Шевченка. Протягом літа ремонт на мережі тривав дуже повільно, тож наразі місто змушене подавати опалення мешканцям по незакритому магістральному трубопроводу.