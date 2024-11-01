«Це велика проблема», — мер про запуск опалення у Кременчуці

1 листопада у Кременчуці почали вмикати опалення у закладах освіти й у будинках жителів міста. Однак чекати на опалення найближчим часом варто не усім кременчужанам.
За повідомленням від КП «Теплоенерго», на правому березі майже всі котельні вже запущені, тепло в зоні відповідальності їхній на лівому березі теж подається. Соціальні заклади, школи приймають тепло, великих проблем немає, поривів теж немає.
Нагадаємо, що у можновладців Кременчука наразі немає відповіді, коли завершаться ремонтні роботи тепломережі на вулиці Шевченка. Протягом літа ремонт на мережі тривав дуже повільно, тож наразі місто змушене подавати опалення мешканцям по незакритому магістральному трубопроводу.
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