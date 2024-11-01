«Він завжди був усміхнений». У Кременчуці попрощались з військовим Дмитром Марковим

1 листопада у Кременчуці попрощались з 35-річним військовослужбовцем Дмитром Марковим. Воїн був солдатом, командиром кулеметного відділення.
За словами військового з позивним «Лиман», Дмитра призвали на службу 3 грудня 2022 року. Загинув військовий 22 жовтня 2024 року біля селища Цукурине Донецької області під час оборони України.
Товариш Дмитра Валерій розповідає, що вони були знайомі понад 15 років.
Дружина Валерія Марина пам’ятає Дмитра, як «завжди усміхненого».
Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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