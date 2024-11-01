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«Він завжди був усміхнений». У Кременчуці попрощались з військовим Дмитром Марковим

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 125

Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі

1 листопада у Кременчуці попрощались з 35-річним військовослужбовцем Дмитром Марковим. Воїн був солдатом, командиром кулеметного відділення. 

За словами військового з позивним «Лиман», Дмитра призвали на службу 3 грудня 2022 року. Загинув військовий 22 жовтня 2024 року біля селища Цукурине Донецької області під час оборони України. 

Товариш Дмитра Валерій розповідає, що вони були знайомі понад 15 років. 

 

— Був порядною, доброю людиною. Ніколи в житті він мене не підводив, ніколи в житті я від нього не чув ніяких поганих слів про інших людей. Взагалі, добре ставився до своєї мами, дуже любив її, цінив. Як кажуть, війна забирає найкращих, — розповідає Валерій. 

Дружина Валерія Марина пам’ятає Дмитра, як «завжди усміхненого»

— Завжди був дружнім. Так, його блакитні очі. Завжди усміхнені. Завжди був готовий підійти на підтримку. Завжди підтримував чоловіка, — розповідає жінка.

Панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

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Автор: Телеграф
Теги: війна поховання
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