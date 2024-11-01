У ДТП на дорозі Полтава-Суми поблизу Котельви тяжко травмований велосипедист

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31 жовтня близько 16.00 на автодорозі Полтава-Суми неподалік селища Котельва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Volkswagen, за кермом якого був 68-річний місцевий житель, зіткнувся з 72-річним велосипедистом.

Унаслідок аварії велосипедист отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Поліція Полтавщини розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми. Слідчі, під процесуальним керівництвом Диканської окружної прокуратури, з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, що у Гадячі Mercedes Benz влетів у комбайн — водійку авто госпіталізували.