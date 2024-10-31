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Коли відкриють рух вулицею Шевченка: виконком поки не має відповіді

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Раніше на засіданні чиновники обіцяли, що ремонтні роботи завершаться до 31 жовтня

У можновладців Кременчука наразі немає відповіді, коли завершаться ремонтні роботи тепломережі на вулиці Шевченка і там відновиться рух для автомобілів. Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 31 жовтня.

— «Полтаватеплоенерго» вчергове просить перенести термін перекриття руху по вулиці Тараса Шевченка у зв’язку з ремонтом магістральної мережі до 15.11.2024. Я запитував: а чого не до 15 квітня, коли уже закінчиться опалювальний сезон? Можна ж цілий рік працювати там. Тепла все одно немає, — сказав міський голова Віталій Малецький під час засідання.

Під час виконкому чиновники обговорили, що протягом літа ремонт на мережі тривав дуже повільно, а працівники «Полтаватеплоенерго» «розказували нам про свої проблеми». Тож наразі місто змушене подавати опалення мешканцям по незакритому магістральному трубопроводу. 

Малецький також припустив, що питання роботи компанії можна поставити перед керівником обласної ради (Олександром Біленьким — ред.).

Ніхто із представників «Полтаватеплоенерго» на засідання виконкому не доєднався, натомість надіслали лист про «затримку виконання планових робіт від незалежних від «Полтаватеплоенерго» чинників».

— Це відбувається… уже 4 чи 5 під копірку написаних рішень, де у них дата міняється у листах, — наголосив Малецький.

Тож міський голова запропонував не виносити на розгляд це питання, а дочекатися на засідання представника компанії із детальною презентацією про те, які роботи уже зроблені. 

Нагадаємо, раніше обмежити рух вулицею Шевченка планували до кінця жовтня. Ремонт мережі на цій ділянці розпочали у травні.


ПО ТЕМІ:

Ремонт теплової мережі на вулиці Тараса Шевченка: що говорить кременчуцька влада і обласне підприємство

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вулиця Шевченка перекриття руху
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