Коли відкриють рух вулицею Шевченка: виконком поки не має відповіді

У можновладців Кременчука наразі немає відповіді, коли завершаться ремонтні роботи тепломережі на вулиці Шевченка і там відновиться рух для автомобілів. Про це стало відомо із засідання виконавчого комітету Кременчуцької міськради 31 жовтня.
Під час виконкому чиновники обговорили, що протягом літа ремонт на мережі тривав дуже повільно, а працівники «Полтаватеплоенерго» «розказували нам про свої проблеми». Тож наразі місто змушене подавати опалення мешканцям по незакритому магістральному трубопроводу.
Малецький також припустив, що питання роботи компанії можна поставити перед керівником обласної ради (Олександром Біленьким — ред.).
Ніхто із представників «Полтаватеплоенерго» на засідання виконкому не доєднався, натомість надіслали лист про «затримку виконання планових робіт від незалежних від «Полтаватеплоенерго» чинників».
Тож міський голова запропонував не виносити на розгляд це питання, а дочекатися на засідання представника компанії із детальною презентацією про те, які роботи уже зроблені.
Нагадаємо, раніше обмежити рух вулицею Шевченка планували до кінця жовтня. Ремонт мережі на цій ділянці розпочали у травні.
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