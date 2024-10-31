Monobank відмовився від співпраці з Mastercard: як це вплине на 8 мільйонів його клієнтів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 105

З 1 січня більшості клієнтів банку доведеться змінити свої картки на Visa , але є винятки

Нещодавно Monobank попередив своїх клієнтів, що з нового року їм доведеться змінити картки, оскільки банк вирішив відмовитися від співпраці з Mastercard на користь Visa. Що це означає для них розповіло РБК-Україна.

Як пояснили в банку, це зроблено з метою економії, щоб не підвищувати тарифи для клієнтів. Заміна необхідна для всіх карт Mastercard від Monobank, окрім преміальних. Власники «Залізної» та «Платинової» карт можуть користуватися ними, як і раніше. Всі інші користувачі послуг банку мають замінити свої картки на Visa до кінця 2024 року.

Замінити віртуальну карту просто: потрібно зайти в її налаштування в мобільному застосунку та натиснути «Перевипустити». Нова картка з’явиться в застосунку одразу. Однак для отримання пластикової картки доведеться зачекати її доставку «Новою поштою», що займе декілька днів.

З 2025 року картки Mastercard буде відключено, і ними не можна буде розраховуватися в магазинах чи Інтернеті. Проте банк обіцяє, що кошти, накопичені на Mastercard, не будуть втрачені, а автоматично переведуться на нові картки.

Різниці між Visa та Mastercard в Україні майже немає, оскільки тарифи в обох платіжних систем майже однакові. Єдина різниця — у порядку конвертації валют за кордоном. У Visa основна валюта — долар, а у Mastercard — євро. Це зумовлюватиме додаткові витрати власників карт Visa в Європі внаслідок подвійної конвертації — при розрахунках гривневою карткою її власник сплачуватиме спочатку комісію за конвертацію гривні в долар, а потім — за конвертацію долара в євро.

Чи боїться банк відтоку клієнтів, яких на початку року було близько 8 мільйонів, виданню дізнатися не вдалося — у Monobank не відповіли.

За словами ж директора Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» Олександра Карпова, перехід від однієї платіжної системи до іншої жодним чином не вплине на клієнтів.

В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський також запевняє, що клієнтам банку у випадку зміни платіжної системи не варто хвилюватися — для них нічого не зміниться, і навряд чи вони відчують якісь зміни.

— Платіжні системи пропонують різні умови співпраці банкам, і вже банк обирає, з якою йому зручніше працювати. Банки мають право обирати платіжну систему або працювати з усіма одночасно. Клієнти не повинні постраждати, – заявив Дмитро Глінський.

Нагадаємо, Monobank — це український мобільний банк, який працює без фізичних відділень, пропонуючи фінансові послуги виключно через мобільний додаток. Банк був заснований у 2017 році.