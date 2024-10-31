На Полтавщині водій BMW врізався у шлагбаум: чоловіка госпіталізували

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Учора, 30 жовтня, близько 16.20 у селі Світлогірське Кобеляцької громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 66-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням та врізався у металевий шлагбаум. Внаслідок цього його із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора поблизу Полтави автомобіль на смерть збив жінку.