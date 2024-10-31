У Кременчуці на місяць частково обмежать рух проспектом Свободи

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 193

У Кременчуці із 4 листопада до 4 грудня частково обмежать рух по проспекту Свободи. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 31 жовтня.

Рух обмежать на ділянці від перехрестя з вулицею Ігоря Сердюка до будинку № 5 на проспекту Свободи.

У цей час комунальники Кременчукводоканалу ремонтуватимуть самопливний каналізаційний колектор.

Нагадаємо, у вересні виконком частково обмежував рух проспектом Свободи в районі зупинки «Палац культури Кредмаш» через кілька провалів на колекторі.