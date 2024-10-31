У Кременчуці на місяць частково обмежать рух проспектом Свободи

У Кременчуці із 4 листопада до 4 грудня частково обмежать рух по проспекту Свободи. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради 31 жовтня.
Рух обмежать на ділянці від перехрестя з вулицею Ігоря Сердюка до будинку № 5 на проспекту Свободи.
У цей час комунальники Кременчукводоканалу ремонтуватимуть самопливний каналізаційний колектор.
Нагадаємо, у вересні виконком частково обмежував рух проспектом Свободи в районі зупинки «Палац культури Кредмаш» через кілька провалів на колекторі.
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