Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військового Дмитра Маркова
Сьогодні, 11:57
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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
22 жовтня героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, Дмитро Марков.
Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Поховання Дмитра Маркова відбудеться 1 листопада, а саме:
- 11.00 відбудеться прощання у Міському палаці культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військовослужбовця.
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