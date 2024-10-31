У Кременчуці розшукують зниклого безвісти Івана Ісаєва (уточнено)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 789

Останній раз чоловік виходив на зв'язок із рідними 13 вересня

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 40-річного Івана Ісаєва. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила дружина зниклого. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко цю інформацію також підтверджує.

За даними рідних, востаннє Роман виходив на зв'язок 13 вересня близько 8.00.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, міцна статура, коротке темно-русе, кучеряве волосся, блакитні очі.

Особливі прикмети: великий, але не дуже помітний шрам на правій щоці, татуювання на лівому плечі (абстракція), шрам з правого боку спини, під лопаткою.

У день зникнення був одягнений у чорні джинси, чорні кросівки, чорну футболку з зображенням білого пістолета.

За словами Анни Васенко, за цією справою відкрили кримінальне провадження, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи.

Будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка можна повідомити за телефоном +380675318243 (дружина) або ж до правоохоронних органів будь-яким зручним способом.

Нагадаємо, у Кременчуці триває пошук зниклого Сергія Шамрая: рідні оголосили винагороду.