Пройти ангіографію у лікарні «Кременчуцька» можна буде відзавтра — департамент охорони здоров’я

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Процедура ангіографії для жителів міста буде безоплатною

З 1 листопада у лікарні «Кременчуцька» розпочне працювати ангіограф для пацієнтів. Обладнання вже пройшло перевірку. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час засідання виконавчого комітету 31 жовтня.

— Практичні роботи вже всі завершені, він вже працює. Всі документі оформлені, ліцензії отримані, фахівці вже працюють. Завтра приймаємо пацієнтів, — сказав Середа.

Додамо, що жителі Кременчука зможуть безоплатно пройти ангіографію. Проце раніше повідомляли під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 25 липня.

Нагадаємо, про те, що Кременчук має отримати ангіограф від Міністерства охорони здоров’я, говорили ще у 2021 році. Тоді встановлення ангіографа та реконструкцію приймального відділення планували завершити до кінця 2021 року.

У 2023 році зі стабілізаційного фонду Кременчуцької тергромади виділили 4 млн гривень на купівлю сучасної рентгенівської системи.

Лікарня «Кременчуцька» отримала ангіографічну систему Azurion 5 C20, придбану коштом державного бюджету. Для розміщення цієї системи виділили частину першого поверху основного корпусу лікарні за адресою вул. Лікаря Парнети, 2. Тоді у цих приміщеннях розміщується адміністрація лікарні.

Як розповіла директорка медичного закладу Оксана Корлякова, ангіограф нейрохірургічний, але «ним можна буде робити й кардіологічні процедури».