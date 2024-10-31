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«Прихильності влади немає до фігурантів справ». Малецький прокоментував зв’язки з будівництвом заводу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 286

Влада «допомагає всім підприємцям, які хочуть відновити виробництво чи то солодощів, чи то газованої води, чи то нафтопродуктів»

Міська влада Кременчука не має «прихильності» до фігурантів будь-яких кримінальних справ. Зокрема, це стосується і місцевих нафтовиків, яких правоохоронці підозрюють в ухиленні від сплати податків та у співпраці з РФ та Білоруссю. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 31 жовтня. 

Він додав, що влада «допомагає всім підприємцям, які хочуть відновити виробництво чи то солодощів, чи то газованої води, чи то нафтопродуктів».

За словами Малецького, рішення, які приймались щодо будівництва нового підприємства, яке перероблюватиме вуглеводневу сировину, змінюватись не будуть, «вони приймались виключно по закону».

Будівництво нового мініНПЗ, співпраця кременчуцьких нафтовиків з РФ та РБ і ухилення від сплати податків: що відомо

У квітні в Кременчуці відбулись громадські слухання щодо змін у генеральному плані міста. У документі у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. Фактично підтримані зміни у генплані дають «зелене світло» для будівництва підприємства, більш відомого серед жителів Кременчука як мінінафтопереробний завод.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Розробником генерального плану виступило державне підприємство «Дніпромісто». Представниця ДП Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Водночас у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись. 

Додамо, що відповідну комісію створили для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважає «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про тих, хто лобіював питання будівництва мініНПЗ читайте ТУТ

Вже 13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали.

З судових рішень стало відомо, що засновника та директора низки кременчуцьких товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка — цих підприємців слідчі також підозрюють у незаконній діяльності. Деякі з цих фірм і компаній, зокрема і Марченка, брали участь у громадських обговореннях щодо зведення нового підприємства (мініНПЗ) — вони були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.
Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Білоруссю. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ. 
Нагадаємо, у липні у кременчужанина Віталія Марченка пройшли обшуки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах. За наявною інформацією, обшуки відбулися в рамках розслідування кримінального провадження щодо мінімізації сплати податків.
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Автор: Вероніка Білодід
Теги: НПЗ
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