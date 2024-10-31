«Прихильності влади немає до фігурантів справ». Малецький прокоментував зв’язки з будівництвом заводу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 286

Влада «допомагає всім підприємцям, які хочуть відновити виробництво чи то солодощів, чи то газованої води, чи то нафтопродуктів»

Міська влада Кременчука не має «прихильності» до фігурантів будь-яких кримінальних справ. Зокрема, це стосується і місцевих нафтовиків, яких правоохоронці підозрюють в ухиленні від сплати податків та у співпраці з РФ та Білоруссю. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 31 жовтня.

Він додав, що влада «допомагає всім підприємцям, які хочуть відновити виробництво чи то солодощів, чи то газованої води, чи то нафтопродуктів».

За словами Малецького, рішення, які приймались щодо будівництва нового підприємства, яке перероблюватиме вуглеводневу сировину, змінюватись не будуть, «вони приймались виключно по закону».

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