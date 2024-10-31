Бійці 145 батальйону ТрО подякували кременчужанам за гуму для їх евакуаційного «коника»

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Минулого понеділка на заклик волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для евакуаційного пікапа військових медиків

У понеділок, 28 жовтня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав допомогти військовим медикам 145-го кременчуцького батальйону ТрО. Їм була потрібна спеціальна гума на колеса пікапа Nissan Navara, який використовується для евакуації поранених з поля бою. Він пояснив, що восени по розкислій багнюці у полях на фронті на звичайній гумі їздити буде неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.

Кременчужани швидко відгукнулися — за пів доби зібрали потрібну суму й того ж вечора гуму відправили бійцям на фронт.

Кременчужани за пів доби зібрали кошти на гуму для медиків 145 батальйону ТрО — її вже відправили

Сьогодні до волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» бійці 145-го кременчуцького батальйону ТрО надіслали відеоподяку усім, хто долучився до допомоги захисникам України.

— Зранку хлопці 145 бату прислали «спасибку» всім, хто приймав участь в зборі на гуму для евакуаційного корчу Nissan. Із задоволенням її транслюю. Окрема подяка від ЗСУ хлопцям з магазину «Автостоп», шо біля «Жовтого аероплану» — гуму для військових на передок вони відправили за свій рахунок (плюс знижка як у «чорну п’ятницю»). Всім причетним — міцного. Слава ЗСУ! – написав Сергій Кулясов у своєму Facebook.

У пересланому відео з подякою, бійці 145 батальйону ТрО зазначили, що їх евакуаційний пікап вивіз вже не одного пораненого побратима з поля бою.

— Висловлюємо велику подяку усім небайдужим, які долучилися до збору на нову гуму для нашого «бойового коника». Він вивіз вже не одного побратима. Сергію Кулясову, який все це організував, теж велика подяка. Що вам сказати, люди? Ми тільки заради вас тут і стоїмо — заради наших жіночок, дітей. Хай буде Україна! Без вас ми не справимося. Слава Україні! Героям слава! — подякували бійці 145 окремого батальйону ТрО кременчужанам за допомогу.