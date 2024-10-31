Сьогодні, 31 жовтня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Сергія Ведмедя. Чоловік народився 12 травня 1987 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 14, освіту здобув у Кременчуцькому професійному ліцеї імені Макаренка.
Військовий шлях Сергій розпочав 3 лютого 2023 року. Воював проти російської армії на різних ділянках фронту, мав статус учасника бойових дій. Незадовго до своєї смерті військовий отримав поранення, тож останнім часом перебував у Кременчуці на лікуванні та у відпустці.
Попрощатися із Сергієм прийшли найрідніші — сім’я, колишні колеги, знайомі, представники військової частини, де захисник служив.
Лідія Павлівна знала військового усе життя. Розповідає: жили в одному дворі, бачила, як Сергій росте.
Брат Сергія теж нині служить у лавах Збройних сил України, його відпустили у відпустку на поховання.
Знайомі відгукуються про військового як про хорошу, щиру, добру та приємну людину. І в колег, і у знайомих він залишив по собі лиш приємні, теплі спогади.
Військовослужбовиця Любов Телятник розповідає:
Розповіла військовослужбовиця і про смерть військовослужбовця: вона застала його раптово.
У військового залишилися мати та брат.
Після поминальної служби у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Ведмедя на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
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