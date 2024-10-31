Скільки платять військовим за підписання першого контракту з ЗСУ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 146

До української армії можна потрапити двома шляхами — або через мобілізацію, або ж шляхом підписання контракту на проходження військової служби

В Україні ще на 3 місяці продовжили дія воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідно, ще більше людей залучатимуться до Сил оборони України. До української армії можна потрапити двома шляхами — або через мобілізацію, або ж шляхом підписання контракту на проходження військової служби.

Контрактна служба має певні переваги. Однією з головних є можливість добровільно вступити до війська з вибором підрозділу та посади. Також існують заохочувальні стимули для обрання служби за контрактом — це виплата одноразової грошової допомоги при укладанні контракту. Про те, скільки можна отримати та хто має на це право, розповідає АрміяInform.

Розмір виплат

Виплата одноразової допомоги передбачається лише у разі підписання першого контракту із ЗСУ. Її розмір визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. У 2024 році цей прожитковий мінімум становить 3 028 грн, і саме він слугує базою для розрахунку суми виплати.

Наразі підписання контракту із ЗСУ передбачає виплату залежно від категорії військовослужбовців:

для рядового складу — 8 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня року (3028 грн), що становить 24 224 грн ;

8 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня року (3028 грн), що становить ; для сержантського та старшинського складу — 9 прожиткових мінімумів, тобто 27 252 грн ;

9 прожиткових мінімумів, тобто ; для офіцерського складу — 10 прожиткових мінімумів, або 30 280 грн.

Хто може отримати кошти

Така виплата передбачена військовим:

яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;

яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;

які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.

Виплата одноразової допомоги проводиться після того, як перший контракт набирає чинності й військовослужбовець призначається на посаду та офіційно розпочинає виконання службових обов’язків згідно з наказом командира.

Кому допомога не виплачується:

військовослужбовцям рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;

військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу;

офіцерам, які під час проходження кадрової служби підписують контракт;

у разі продовження військової служби за новим контрактом;

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених із військової служби за контрактом;

у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

Які ще є соціальні гарантії надаються у разі підписання контракту?

Контрактники можуть розраховувати на компенсацію за піднайом житла.

Військовослужбовцю надається право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по програмі «єОселя» та додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого.

До того ж контрактники по програмі «єОселя» можуть оформити пільговий кредит під 3% річних.

Потрапити на військову службу можна через центри рекрутингу, адреси яких можна знайти на сайті Міноборони.

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Нагадаємо, що з початку 2024 року в територіальних громадах Полтавщині запровадили виплати одноразової матеріальної допомоги призваним на військову службу за мобілізацією. Ця виплата здійснюється з бюджету територіальних громад, щоб заохотити громадян ставати на захист України. У Кременчуці мобілізованим виплачують по 30 тисяч гривень допомоги.

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Загалом в Україні налічується 42 центри рекрутингу, перший з яких було відкрито 12-го лютого у Львові. У Кременчуці центр рекрутингу відкрили у приміщенні ЦНАПу 26 квітня. У Полтавській області тоді було відкрито 5 центрів рекрутингу.

А нещодавно, наприкінці серпня, у Кременчуці відкрили ще один центр рекрутингу 117-ї Кременчуцької окремої механізованої бригади. Він знаходиться за адресою: бульвар Українського Відродження, 7.

Кабмін ухвалив нову схему мобілізації добровольців, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.