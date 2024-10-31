На завтра синоптики прогнозують Полтавщині небезпечне метеорологічне явище

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Завтра, 1 листопада, на Полтавщині синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Про це громадян попереджають у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

За даними метеорологів, у п'ятницю варто очікувати сильні пориви західного вітру (15-20 м/с).

У зв'язку із цим на завтра в області оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Під час першого рівня небезпеки погодні умови можуть становити загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища. Сильний вітер може призвести до ускладнень у роботі підприємств енергетики та комунального господарства, а також спричинити порушення або припинення руху транспорту.