«У нашій країні можна фігурувати, і це навіть плюс». У Кременчуці прокоментували ремонт колектора на проспекті Свободи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 273

Ремонтом колектора на проспекті Свободи опікуватиметься фірма, яка раніше вже фігурувала у кримінальних провадженнях, зокрема, у тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Міський голова Віталій Малецький вже отримував зауваження і звернення щодо погодження проведення робіт цій фірмі. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 31 жовтня.

— Я вам скажу: у нашій країні можна фігурувати, і це навіть плюс. Якщо ти фігуруєш, то ти щось робиш, а якщо ні — то тебе немає в просторі роботи. Вони вже мають досвід робіт на колекторі, на якому фірма, яка не фігурує, але замовляє фігурантів, в 4 рази більше кошторис ставила. Ці ж виконали у 3 рази менше, ніж пропонувалось. Тому звичайно вони фігурують — вони комусь перебивають заробіток, — сказав Малецький.

Зазначимо, що ремонт колектора на проспекті Свободи, як вказано у Prozorro, триватиме він до кінця 2025 року. Вартість робіт — понад 2,7 млн гривень. Ремонт виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Авто-М».

За даними Youconrol, ТОВ «Авто-М» з Запоріжжя фігурувало у кількох кримінальних справах. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору на території міста Дніпро. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.

Додамо, що у Кременчуці на місяць частково обмежать рух проспектом Свободи.