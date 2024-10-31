Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

«У нашій країні можна фігурувати, і це навіть плюс». У Кременчуці прокоментували ремонт колектора на проспекті Свободи

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 273

Міський голова Віталій Малецький вже отримував зауваження і звернення щодо погодження проведення робіт цій фірмі

Ремонтом колектора на проспекті Свободи опікуватиметься фірма, яка раніше вже фігурувала у кримінальних провадженнях, зокрема, у тих, що пов’язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету. Міський голова Віталій Малецький вже отримував зауваження і звернення щодо погодження проведення робіт цій фірмі. Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 31 жовтня. 

— Я вам скажу: у нашій країні можна фігурувати, і це навіть плюс. Якщо ти фігуруєш, то ти щось робиш, а якщо ні — то тебе немає в просторі роботи. Вони вже мають досвід робіт на колекторі, на якому фірма, яка не фігурує, але замовляє фігурантів, в 4 рази більше кошторис ставила. Ці ж виконали у 3 рази менше, ніж пропонувалось. Тому звичайно вони фігурують — вони комусь перебивають заробіток, — сказав Малецький. 

Зазначимо, що ремонт колектора на проспекті Свободи, як вказано у Prozorro, триватиме він до кінця 2025 року. Вартість робіт — понад 2,7 млн гривень. Ремонт виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Авто-М».

За даними Youconrol, ТОВ «Авто-М» з Запоріжжя фігурувало у кількох кримінальних справах. Як вказано в ухвалі суду, між комунальним підприємством «Дніпроводоканал» та ТОВ «Авто-М» протягом 2019-2021 років було укладено 8 договорів на виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції водоводів, самопливних колекторів, усунення жорсткого засмічення каналізаційного колектору на території міста Дніпро. Загальна вартість угод склала понад 40 млн грн. Згідно з досудовим розслідуванням, працівники водоканалу та фірми налагодили схему з розкрадання бюджетних грошей.

Додамо, що у Кременчуці на місяць частково обмежать рух проспектом Свободи.

ПО ТЕМІ:

Ремонт колектора на вулиці Юрія Руфа планують завершити у вересні — Москалик

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: колектор проспект Свободи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх