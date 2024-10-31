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Головна медсестра дитячої лікарні Кременчука звільняється: у закладі виявили факт крадіжки

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 833

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у туалеті дитячої лікарні на першому поверсі вкрали поручні для людей з інвалідністю

У дитячій лікарні звільняється головна медична сестра за власним бажанням. Жінка вже написала заяву, вона «планувала це давно». Про це повідомила директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», у складі якої нині працює дитяча лікарня, Оксана Корлякова 31 жовтня. 

— Людина пенсійного віку, планувала йти на заслужений відпочинок, — сказала Оксана Корлякова.

Директорка додала, що у штаті медзакладу планують зробити реорганізацію. 

— Головні медичні сестри не є такою необхідністю. У процесі: буде одна головна сестра на весь лікувальний заклад і будуть просто старші сестри відділень, — сказала Корлякова.

Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у туалеті дитячої лікарні на першому поверсі вкрали поручні для людей з інвалідністю. 

— Виявилось, що в цьому туалеті вкрали поручні для людей з обмеженими можливостями. Старша медична сестра вирішила просто закрити туалет, щоб ним ніхто не користувався. І діти, які там сиділи, могли ходити в туалет на 2 поверсі, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, у 2023 році стало відомо, що дехто з бухгалтерії та адміністрації дитячої лікарні використали своє службове становище для отримання надлишкових коштів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: дитяча лікарня
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