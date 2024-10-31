Головна медсестра дитячої лікарні Кременчука звільняється: у закладі виявили факт крадіжки

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у туалеті дитячої лікарні на першому поверсі вкрали поручні для людей з інвалідністю
У дитячій лікарні звільняється головна медична сестра за власним бажанням. Жінка вже написала заяву, вона «планувала це давно». Про це повідомила директорка лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», у складі якої нині працює дитяча лікарня, Оксана Корлякова 31 жовтня.
Директорка додала, що у штаті медзакладу планують зробити реорганізацію.
Водночас міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що у туалеті дитячої лікарні на першому поверсі вкрали поручні для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, у 2023 році стало відомо, що дехто з бухгалтерії та адміністрації дитячої лікарні використали своє службове становище для отримання надлишкових коштів.
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