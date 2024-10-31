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Освіта

Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 116

 11 шкіл Полтавщини отримають фінансування на утеплення

ЮНІСЕФ виділив понад 203 млн грн на підтримку підготовки до зими для 700 українських шкіл, зокрема й 11 навчальних закладів Полтавської області. Серед них — Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти та науки України.

Фінансування в розмірі 290,5 тис. грн для кожної школи спрямують на заходи з утеплення, зокрема:

  • заміну вікон та дверей, утеплення стін;
  • закупівлю, встановлення або ремонт теплогенерувального обладнання;
  • ремонт мереж електропостачання, водовідведення, вентиляційних та каналізаційних систем;
  • транспортування та зберігання обладнання.

Частину коштів можна також використати для модернізації шкільних їдалень.

Серед шкіл Полтавщини, які отримають фінансування:

  • Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
  • Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка;
  • Опорний заклад освіти «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного;
  • Опорний заклад освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради»;
  • Новосанжарський ліцей Новосанжарської селищної ради;
  • Оболонський опорний заклад загальної середньої освіти;
  • Опорний заклад «Омельницький ліцей» виконавчого комітету Омельницької сільської ради;
  • Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №10 ім. В. Г. Короленка;
  • Ліцей «Лідер» Пришибської сільської ради;
  • Опорний заклад «Ромоданівський ліцей»;
  • Терешківський ліцей Терешківської сільської ради.

Нагадаємо, що Кременчук отримав від держави субвенцію в 7 мільйонів гривень на забезпечення доступної освіти в межах реформи «Нова українська школа» і викладання шкільного предмета «Захист Вітчизни».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: утеплення ліцей №5
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