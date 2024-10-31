Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ

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ЮНІСЕФ виділив понад 203 млн грн на підтримку підготовки до зими для 700 українських шкіл, зокрема й 11 навчальних закладів Полтавської області. Серед них — Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти та науки України.

Фінансування в розмірі 290,5 тис. грн для кожної школи спрямують на заходи з утеплення, зокрема:

заміну вікон та дверей, утеплення стін;

закупівлю, встановлення або ремонт теплогенерувального обладнання;

ремонт мереж електропостачання, водовідведення, вентиляційних та каналізаційних систем;

транспортування та зберігання обладнання.

Частину коштів можна також використати для модернізації шкільних їдалень.

Серед шкіл Полтавщини, які отримають фінансування:

Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;

Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка;

Опорний заклад освіти «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного;

Опорний заклад освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради»;

Новосанжарський ліцей Новосанжарської селищної ради;

Оболонський опорний заклад загальної середньої освіти;

Опорний заклад «Омельницький ліцей» виконавчого комітету Омельницької сільської ради;

Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №10 ім. В. Г. Короленка;

Ліцей «Лідер» Пришибської сільської ради;

Опорний заклад «Ромоданівський ліцей»;

Терешківський ліцей Терешківської сільської ради.

Нагадаємо, що Кременчук отримав від держави субвенцію в 7 мільйонів гривень на забезпечення доступної освіти в межах реформи «Нова українська школа» і викладання шкільного предмета «Захист Вітчизни».