Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка отримає 290 тисяч гривень від ЮНІСЕФ

11 шкіл Полтавщини отримають фінансування на утеплення
ЮНІСЕФ виділив понад 203 млн грн на підтримку підготовки до зими для 700 українських шкіл, зокрема й 11 навчальних закладів Полтавської області. Серед них — Кременчуцький ліцей №5 ім. Т.Г.Шевченка. Про це йдеться в наказі Міністерства освіти та науки України.
Фінансування в розмірі 290,5 тис. грн для кожної школи спрямують на заходи з утеплення, зокрема:
- заміну вікон та дверей, утеплення стін;
- закупівлю, встановлення або ремонт теплогенерувального обладнання;
- ремонт мереж електропостачання, водовідведення, вентиляційних та каналізаційних систем;
- транспортування та зберігання обладнання.
Частину коштів можна також використати для модернізації шкільних їдалень.
Серед шкіл Полтавщини, які отримають фінансування:
- Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради;
- Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка;
- Опорний заклад освіти «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного;
- Опорний заклад освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради»;
- Новосанжарський ліцей Новосанжарської селищної ради;
- Оболонський опорний заклад загальної середньої освіти;
- Опорний заклад «Омельницький ліцей» виконавчого комітету Омельницької сільської ради;
- Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №10 ім. В. Г. Короленка;
- Ліцей «Лідер» Пришибської сільської ради;
- Опорний заклад «Ромоданівський ліцей»;
- Терешківський ліцей Терешківської сільської ради.
Нагадаємо, що Кременчук отримав від держави субвенцію в 7 мільйонів гривень на забезпечення доступної освіти в межах реформи «Нова українська школа» і викладання шкільного предмета «Захист Вітчизни».
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