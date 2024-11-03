Зброю та боєприпаси знайшла поліція у машині мешканця Миргородщини

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Власникові загрожує від 3 до 7 років за ґратами

У п’ятницю, 1 листопада, правоохоронці знайшли зброю та боєприпаси до неї у машині мешканця Миргородського району. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Зупинили 35-річного водія автівки Volkswagen Amarok в одному з сіл Зіньківської громади. Правоохоронці знайшли та конфіскували нарізний карабін та понад 300 набоїв до нього. Вилучену зброю відправили на експертизу. Нині поліцейські з'ясовують, звідки чоловік взяв зброю та боєприпаси.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному можу загрожувати ув'язнення терміном від 3 до 7 років.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині у машині поліцейські знайшли ручний гранатомет та набої.