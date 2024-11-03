У Кременчуці чоловік випав із 5-го поверху: від отриманих травм він загинув

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Сьогодні, 3 листопада, близько 10.00 із багатоповерхівки на проспекті Свободи у Кременчуці випав чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловікові було 55 років, випав він із вікна 5-го поверху. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, минулої неділі із вікна будинку та вулиці Шевченка випав хлопець, а із багатоповерхівки на вулиці Івана Приходька — жінка. Хлопець залишився живим, а от жінка померла у лікарні.