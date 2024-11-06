34-річний кременчужанин відібрав у 10-річного мобільний

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 175 Коментарів: 1

5 листопада близько 11.00 у Кременчуці невідомий чоловік пограбував 10-річного хлопчика, відібравши у нього мобільний. Про інцидент до поліції повідомила мати потерпілого. Поліціянти невдовзі встановили підозрюваного. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Як зазначив Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції, слідчо-оперативна група встановила причетність до пограбування 34-річного кременчужанина. Чоловіка затримали й повідомили про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно взяли під варту двох чоловіків, які у Кременчуці пограбували військового.