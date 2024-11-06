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Кількість боргів за штрафи ТЦК цього року в Україні зросла удвічі, а тих, що виписані жінкам — майже у 1,5 рази

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 291

 

І це лише за 10 місяців цього року у порівнянні з даними за весь 2023 рік

В Україні значно побільшало боргів за штрафи, виписані ТЦК через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року. Це вже удвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. Для порівняння — торік з 10 542 боргів за штрафи від ТЦК було закрито 72%.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків — 21 161 проваджень або 99% від усіх. Втім, більше стало і жінок, яким виписали штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла в 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

У Полтавському ОТЦК та СП розповіли про зміни у військовому обліку жінок-медиків з 1 жовтня 

 

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок — працівниць медичної та фармацевтичної сфери, віком від 18 до 60 років. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.

Відтепер жінки-медики не зможуть влаштуватися на роботу без військового квитка та якщо вони не перебувають на обліку у ТЦК та СП.

«Кременчуцький Телеграф» у травні цього року писав, що за порушення правил військового обліку жінок теж будуть штрафувати.

Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

Наше видання також писало, що 9 травня 2024 року Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт № 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації, який 17 травня підписав президент України. Цей закон значно збільшив розміри штрафів за порушення правил військового обліку.

Оновити облікові дані в ТЦК можна буде «зі знижкою у 50%» — кому розмір штрафу зменшать удвічі

З 18 травня усі військовозобов’язані протягом 60 днів мали оновити свої військово-облікові дані.

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Автор: Віктор Крук
Теги: штрафи ТЦК військовий облік порушення жінки військовозобов'язані
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