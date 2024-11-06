Дороге «таксі»: вночі викликав патрульних, збрехавши про бійку, для того, щоб його відвезли до дому

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Сьогодні, 6 листопада, близько 1.00 ночі патрульні отримали повідомлення про бійку на вулиці Володимира Трусова. Поліцейські оперативно прибули на місце події, але не виявили ознак конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

- Патрульні зустріли заявника, який повідомив, що викликав патруль для того, щоб його відвезли додому. Як виявилося, чоловік намагався зловживати службами для власних потреб, зателефонувавши на лінію 102 із неправдивим повідомленням про бійку, - йдеться у повідомленні.

На правопорушника складено постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик екстрених служб) КУпАП.

У Патрульній поліції закликають не зловживати системою екстрених служб.

- Ми наголошуємо, що подібні вчинки відволікають від реальних надзвичайних ситуацій та впливають на час реагування інших викликів. Закликаємо громадян до відповідальності та нагадуємо, що кожен неправдивий виклик має свої наслідки, - написали на сторінці Патрульної поліції Кременчука у Фейсбуці.

Зазначимо, що стаття 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає відповідальність за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань у вигляді штрафу розміром від 850 грн до 3400 грн.