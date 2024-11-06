Дороге «таксі»: вночі викликав патрульних, збрехавши про бійку, для того, щоб його відвезли до дому

Сьогодні, 6 листопада, близько 1.00 ночі патрульні отримали повідомлення про бійку на вулиці Володимира Трусова. Поліцейські оперативно прибули на місце події, але не виявили ознак конфлікту.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
На правопорушника складено постанову за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик екстрених служб) КУпАП.
У Патрульній поліції закликають не зловживати системою екстрених служб.
Зазначимо, що стаття 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає відповідальність за завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань у вигляді штрафу розміром від 850 грн до 3400 грн.
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