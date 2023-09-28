У Полтавському ОТЦК та СП розповіли про зміни у військовому обліку жінок-медиків з 1 жовтня

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Жінки медичної та фармацевтичної спеціальностей перебувають на військовому обліку з 1992 року

Починаючи з 1 жовтня жінки-медики та фармацевти зобов’язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматах — ред.). Проте, на це відводиться три роки, а тому у військкоматі не очікують на черги чи велике додаткове навантаження на працівників ТЦК та медичні комісії.

Про це повідомив заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай під час брифінгу 28 вересня.

— Військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальності — це тема не нова. Він в Україні запроваджений з 1992 року. Це законодавча норма. Жінки цих спеціальностей, які придатні до військової служби за віком та станом здоров’я, підлягають військовому обліку, — зазначив Едуард Бородай.

Він пояснив, що принципово нового нічого немає. Ті жінки, які працювали у медичних установах і так перебували на військовому обліку — кадрові органи повідомляли ТЦК про їх працевлаштування та направляли на постановку на військовий облік.

Ті жінки-медики, які не працювали, мають самостійно звернутися до ТЦК та СП з відповідними документами, пройти військово-лікарську комісію для визначення ступені придатності до проходження військової служби. На все це дається три роки, а тому у військкоматі не очікують якихось черг чи додаткового великого навантаження на працівників ТЦК та медичні комісії.

— Це плановий захід. Ніяких черг ми не очікуємо. Більшість жінок-медиків вже перебуває на військовому обліку, — зауважив Едуард Бородай.

Він додав, що ніяких обмежень щодо виїзду за кордон для жінок, що перебувають на військовому обліку, законодавство не передбачає, а постановка на військовий облік — це не мобілізація. Жінки, які бажають проходити військову службу, можуть добровільно укладати контракти на її проходження.

— Наразі у Збройних Силах України проходить військову службу та захищає Україну дуже багато жінок, — резюмував свій виступ представник військкомату.

Додамо, що жінки з іншими спеціальностями також можуть добровільно стати на військовий облік.

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