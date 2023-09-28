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У Полтавському ОТЦК та СП розповіли про зміни у військовому обліку жінок-медиків з 1 жовтня

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 593

 

Жінки медичної та фармацевтичної спеціальностей перебувають на військовому обліку з 1992 року

Починаючи з 1 жовтня жінки-медики та фармацевти зобов’язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматах — ред.). Проте, на це відводиться три роки, а тому у військкоматі не очікують на черги чи велике додаткове навантаження на працівників ТЦК та медичні комісії.

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Про це повідомив заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай під час брифінгу 28 вересня.

— Військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальності — це тема не нова. Він в Україні запроваджений з 1992 року. Це законодавча норма. Жінки цих спеціальностей, які придатні до військової служби за віком та станом здоров’я, підлягають військовому обліку, — зазначив Едуард Бородай.

Він пояснив, що принципово нового нічого немає. Ті жінки, які працювали у медичних установах і так перебували на військовому обліку — кадрові органи повідомляли ТЦК про їх працевлаштування та направляли на постановку на військовий облік.

Ті жінки-медики, які не працювали, мають самостійно звернутися до ТЦК та СП з відповідними документами, пройти військово-лікарську комісію для визначення ступені придатності до проходження військової служби. На все це дається три роки, а тому у військкоматі не очікують якихось черг чи додаткового великого навантаження на працівників ТЦК та медичні комісії.

— Це плановий захід. Ніяких черг ми не очікуємо. Більшість жінок-медиків вже перебуває на військовому обліку, — зауважив Едуард Бородай.

Він додав, що ніяких обмежень щодо виїзду за кордон для жінок, що перебувають на військовому обліку, законодавство не передбачає, а постановка на військовий облік — це не мобілізація. Жінки, які бажають проходити військову службу, можуть добровільно укладати контракти на її проходження.

— Наразі у Збройних Силах України проходить військову службу та захищає Україну дуже багато жінок, — резюмував свій виступ представник військкомату.

Додамо, що жінки з іншими спеціальностями також можуть добровільно стати на військовий облік.

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Автор: Віктор Крук
Теги: військкомат ТЦК та СП військовий облік жінки медики
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