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Мінекономіки спостерігає дефіцит кадрів у всіх галузях та мільйони економічно неактивних українців

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 254 Коментарів: 2

  

В економіці України наразі потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників, водночас 8 мільйонів українців офіційно ніде не працює

У всіх галузях економіки України спостерігається дефіцит кадрів, що зараз є головною проблемою бізнесу. Але при цьому близько 8 мільйонів українців економічно неактивні. Про це сьогодні, 7 листопада, заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, Міністерство економіки проводило дослідження і встановило, що Україні наразі потрібно 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці.

Тетяна Бережна додала, що «величезним полем» для співпраці уряду, бізнесу та громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.

За її словами, в Україні вже є програми перенавчання та ваучерів, а також існує Coursera та її проєкт підвищення кваліфікації Reskill, у рамках якого надаються 30 тисяч стипендій.

— Але водночас це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Чи це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв’язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи то це жінки, які не можуть поєднувати сімейні обов’язки та робочі обов’язки, — наголосила Бережна.

Тому, як вважає заступниця міністра, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці групи економічно неактивного населення.

 

«Воюй або працюй»: повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі сьогодні заявив, що анонсований раніше принцип «воюй або працюй» вже почав діяти. Повістки на призов за мобілізацією через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податків.

За його словами, станом на сьогодні 98% розісланих повісток направляються людям, які не платять жодної гривні податків. Отже, пріоритет у мобілізації надається людям, які ніде не працюють. І лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які офіційно працюють.

«Воюй або працюй»: у Кабміні анонсували заходи для виведення ринку праці з тіні

Про цей принцип у своєму новорічному зверненні перед 2024 роком вперше сказав Президент України Володимир Зеленський.

А у серпні 2024 року Кабмін запропонував зміни до Податкового кодексу, які передбачають впровадження принципу «воюй або працюй» для виведення ринку праці із тіні. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки ринок працевлаштування безробітні
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Коментарі: 2

1 135
Andron777:
Сьогодні, 17:09

Шифруються від армії та ще, щоб податки не платити. І роботодавці і роботяги. А коли прийде час виходити на пенсію будуть її у держави вимагати якій ні копійки не платили податків, та ще й захищати, коли прийшла біда, не хотіли.


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zzzzzz:
Сьогодні, 19:12

Цитата: Andron777
якій ні копійки не платили податків,
laughing цікаво яка в вас пенсія, ви ж податки платили справно! Вистачає?😂.


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