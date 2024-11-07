На Полтавщині поліція вилучила у 36-річного чоловіка гранату та боєприпаси

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Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі

6 листопада працівники групи швидкого реагування відділу №2 Полтавського районного управління поліції виявили вдома у 36-річного жителя села Нестеренки Новоселівської громади гранату та боєприпаси. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції та вибухотехніків. Поліціянти вилучили із території домогосподарства предмет, схожий на гранату Ф-1 та 60 набоїв до автоматичної зброї різного калібру. Усе вилучене направили на експертизу.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили боєприпаси в домогосподарстві 44-річного чоловіка в селі Вакулиха Мартинівської громади.