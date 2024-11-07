«Якщо була б фінансова можливість, ми б їх білили знову», — Малецький про фарбування бордюрів

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У Кременчуці жителі зазначають, що бордюри в місті потьмяніли. За словами міського голови Віталія Малецького, у Кременчуці продовжували б білити бордюри, «якщо була б фінансова можливість». Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 7 листопада.

— Якщо була б фінансова можливість, ми б їх білували знову. Але я не знаю, де потьмяніли бордюри. Я вчора повертався з Полтави. Їдеш по Занасипу — темно. Знак «Кременчук» біля складів тютюнової фабрики і розмітку видно, і там де є бордюри побіленні — одразу видно, — сказав Малецький.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Кременчуці почали білити бордюри. Малецький роз’яснив, що це роблять для того, щоб були помітні межі проїжджої частини.

20 вересня Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління оголосило тендер на закупку 2 тисяч бордюрів. ШРБУ придбало їх за 224 тис. гривень.