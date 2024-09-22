У Кременчуці ШРБУ замовляє бордюри на понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 194

20 вересня комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендер на закупку 2 тисяч бордюрів. Очікувана вартість — 274 тис. гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вказано, що товар мають доставити до кінця грудня. Додамо, що у липні ШРБУ оголосило тендер на заміну бордюрів у центрі Кременчука за понад 1,2 млн гривень. Тоді торги не відбулися через відсутність пропозицій. У серпні підприємство напряму уклало угоду з ФОП Мариною Валковою. Нині роботи тривають на вулиці Небесної Сотні.

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.

Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

ШРБУ також мало ще один «бордюрний договір» з іншою підприємицею — Інною Семихат на понад 1,1 млн грн. Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочало моніторинг цієї закупівлі. Зокрема, у служби є питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.