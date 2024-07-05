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У центрі Кременчука планують відремонтувати бордюри за понад 1,2 млн гривень

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 141

Відремонтувати бордюри мають до кінця жовтня 2024 року

4 липня комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендер на ремонт бордюрів у Кременчуці. Орієнтовна вартість робіт складає 1 млн 268 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що ремонт виконуватимуть на ділянці від вул. Соборної до вул. Старшого лейтенанта Кагала. У документації вказано, що планується замінити 1050 бортових каменів. Відремонтувати бордюри мають до кінця жовтня 2024 року. 

Нагадаємо, навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті. 

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.

Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).

ШРБУ також мало ще один «бордюрний договір» з іншою підприємицею — Інною Семихат на понад 1,1 млн грн. Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочало моніторинг цієї закупівлі. Зокрема, у служби є питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

ПО ТЕМІ:

Підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників — Полтавська ОВА

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: бордюр Prozorro
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